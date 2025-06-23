Paletli Yüzme Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Paletli Yüzme Milli Takımı, Yunanistan'da düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Havuz Gençler Dünya Şampiyonası'nda erkekler 4x50 metre su üstü bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) açıklamasına göre Ali Aras Ödüm, Ömer Kayra Aktürk, Ege Kerem Yamanoğlu ve Seydi Kazımoğlu'ndan oluşan genç erkek bayrak takımı, 1.08.31'lik derecesiyle dünya üçüncüsü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Kadir Sağlam, "Yunanistan'daki milli başarımız ile gururlandık, mutlu olduk. Bayrağımızı dalgalandıran sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Dünya üçüncülüğü ülkemize ve camiamıza hayırlı olsun. Başarıya ulaşmamızda bizleri her zaman destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve ilgili tüm kurumlarımıza, değerli yöneticilerine teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.