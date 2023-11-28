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P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde galip geldi

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P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Fransız ekibi Strasbourg'u 87-72 mağlup etti. Karşılaşmanın başından sonuna üstün bir performans sergileyen P. Karşıyaka, galibiyete ulaştı.

P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu dördüncü maçında Fransız ekibi Strasbourg'u 87-72 mağlup etti.

Hakemler: Castillo Luis (İspanya), Gedvilas Gvidas (Litvanya), Vulic Martin (Hırvatistan)

P. Karşıyaka : Errick McCollum 15, Kenan Sipahi 7, Darrun Hilliard 6, Vitto Brown 16, Kelan Martin 15, Hakan Sayılı, Vernon Carey Jr. 19, Jaylon Brown 7, Furkan Haltalı 2, Thomas Akyazılı

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Strasbourg: Dan Akin 11, Phil Booth 20, Chaundee Brown jr 2, Junior Etou, Quinton Hooker 5, Nysier Brooks 8, Mathéo Coffi, Hugo Invernizzi 14, Paul Lacombe 12, Jean-Baptiste Maille, Romuald Morency, Bastien Rieber

Başantrenör: Massimo Cancellieri

1. Periyot: 20-10 (P. Karşıyaka lehine)

Devre: 40-29 (P. Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 71-51 (P. Karşıyaka lehine) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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