P. Karşıyaka, Çağdaş Bodrumspor'u mağlup ederek moral depoladı

P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki SIG Strasbourg yenilgisinden sonra bu hafta ligde Çağdaş Bodrumspor'u mağlup ederek moral depoladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, hafta içi oynanan FIBA Şampiyonlar Ligi maçında SIG Strasbourg'a deplasmanda 80-65'lik skorla mağlup oldu. Gruptaki liderlik şansını zora sokan yeşil-kırmızılılar, aradığı morali Çağdaş Bodrumspor karşılaşmasında buldu. İzmir'de oynanan maçta rakibini 90-82 mağlup eden Kaf-Kaf, ligdeki üst üste üçüncü galibiyetini de elde etti. Müsabakaya dair değerlendirmelerde bulunan P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, hafta içinden gelen bir moralsizlikleri olduğunu belirtti. Sarıca, karşılaşmaya çok iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade ederek, "İlk devreyi belki daha farklı bitirip rakibimizi daha düşük skorda tutabilirdik ancak özellikle yüzdesiz atışlarımız buna izin vermedi. İlk yarıda sıfır top kaybımız vardı, bu benim için aslında değerliydi ama skora baktığınızda arada sadece iki sayılık bir fark vardı. Çünkü isabetli atış bulamadık ve biraz acele ettik. Bundan dolayı da rakibimiz, belki de bizden aldıkları cesaretle, bugüne kadar deplasmanda böyle bir skora ulaşmamış olsalar da maçın sonuna kadar oyunda kalmayı başardılar. Önemli olan zor günde zor bir maçı kazanabilmekti. Hafta içinden gelen bir moralsizliğimiz de vardı ama kazanmayı becerdik. Ligdeki taşlar yerine oturuyor. Yukarıda ilk dörtte kalmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Takımımı tebrik ediyorum" dedi. - İZMİR