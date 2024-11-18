Özvatanspor, Amaratspor'u Farklı Geçti
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda oynanan maçta Özvatanspor, Amaratspor'u 5-1 mağlup etti. Maçta toplam 6 gol atıldı.
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu maçında Amaratspor ile Özvatanspor karşılaştı. 6 golün atıldığı maçı Özvatanspor 5-1 kazandı.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Erkan Kırçıl, Mert Karslı, Muharrem Karaca
Amaratspor: Vasıf Özbay, Efehan Çimen, Yusuf Kaya, Berat Oruç, İsmail Efe, Okan Gürkan Yeter, Behçet Ekinci, Yasin Dumlu, İsmail Aydoğdu, Karahan Harucu, Ramazan Emre Mezgitli
Özvatanspor: Ali Birol, Kadir Aydoğdu, Sedat Sönmez, Mücahit Mehmet, Talha Çoban, Mehmet Kahveci, İsmail Erdi Halis, Sait Mert Akgöz, Şenol Büyükçekiç, Mevlüt Metin, Resul Yıldırım
Goller: Karahan Hamurcu (Amaratspor) Mehmet Kahveci, Resul Yıldırım (2), Mevlüt Metin ve Mehmet Şahin Dinç (Özvatanspor) - KAYSERİ