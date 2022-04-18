Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından notlar
Demirören Haber Ajansı - Ata Selçuk - Spor
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Torrent'ten 2 değişiklikPulgar 4 maç, Halil 6 maç sonra ligde ilk 11'deGalatasaray'da 4 isim kadroda yokArslan 2 ismi değiştirdi Ata SELÇUK / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray, kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti.
Torrent'ten 2 değişiklik
Pulgar 4 maç, Halil 6 maç sonra ligde ilk 11'deGalatasaray'da 4 isim kadroda yokArslan 2 ismi değiştirdi
Ata SELÇUK/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray, kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çaldı. Filiz'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İbrahim Bozbey üstlendi.Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, takımının ligin 32'nci haftasında Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ilk 11'ine göre Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında 2 değişiklik yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, Cicaldau yerine Pulgar, Gomis yerine ise Halil Dervişoğlu'na ilk 11'de görev verdi.Sarı-kırmızlılar, Malatya ekibi karşısında sahaya şu ilk 11 ile çıktı: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Babel, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.PULGAR 4 MAÇ, HALİL 6 MAÇ SONRA LİGDE İLK 11'DE Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Halil Dervişoğlu ile devre arasında kadroya dahil edilen Erick Pulgar, yeniden ilk 11'e döndü. Son olarak sarı-kırmızılı takımın 5 Mart'ta İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig 28'inci hafta mücadelesinde ilk 11'de forma giyen Pulgar, 4 maçlık aranın ardından yeniden ilk 11'de görev aldı. Halil Dervişoğlu ise 21 Şubat'ta Göztepe ile oynanan Spor Toto Süper Lig 26'ncı hafta müsabakasının ardından 6 lig maçında ilk 11'de görev almazken, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında tekrar ilk 11'e kavuşan bir diğer isim oldu.GALATASARAY'DA 4 İSİM KADRODA YOK Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Barış Alper Yılmaz ve Olimpiu Morutan'ı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna dahil etmedi. Öte yandan sakatlıkları bulunan Feghouli ve Mohamed de kadroda yer almayan diğer isimler oldular.ARSLAN 2 İSMİ DEĞİŞTİRDİÖznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, takımının ligin 32'nci haftasında GZT Giresunspor ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre Galatasaray karşısında 2 ismi değiştirdi. Arslan, kalede Ertaç Özbir yerine Abdulsamed Damlu, Nshimirimana yerine ise Buğra Çağıran'a görev verdi.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Galatasaray karşısındaki ilk 11'i şu şekilde: Abdulsamed Damlu, Kenan Özer, Awuku, Campi, Hafez, Okechukwu, Buğra Çağıran, Dicko, Donsah, Mustafa Eskihellaç, Tetteh.
Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor