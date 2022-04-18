Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından notlar

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Pulgar 4 maç, Halil 6 maç sonra ligde ilk 11'de

Ata SELÇUK/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray, kendi sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çaldı. Filiz'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İbrahim Bozbey üstlendi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Galatasaray karşısındaki ilk 11'i şu şekilde: Abdulsamed Damlu, Kenan Özer, Awuku, Campi, Hafez, Okechukwu, Buğra Çağıran, Dicko, Donsah, Mustafa Eskihellaç, Tetteh.