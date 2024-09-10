Üye Girişi
Haberler

Özhan Pulat, Hatayspor'a veda etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik direktör Özhan Pulat, Hatayspor ile yollarını ayırdığını duyurarak veda mesajı yayınladı. Pulat, Hatayspor'a teşekkür ederken, gelecekte de etik değerlerle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Hatayspor ile yollarını ayıran teknik direktör Özhan Pulat, Hatayspor'a veda mesajı yayınlarken, "Kimsenin arkasından iş çevirmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Hatay'ın her zaman ikinci memleketi olacağını ve burada güzel anılar biriktirdiğini ifade eden Pulat, veda yazısında dikkat çekici ifadeler kullandı. Sözleşmesi feshedilen genç teknik adam, "Düzene inat kimsenin arkasından iş çevirmeden etik değerler ile teknik adamlık yapmaya devam edeceğiz" şeklindeki ifadesiyle Hatayspor'la yaşadığı ayrılığa ilişkin ipuçları verdi. Pulat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Birlikte yaşadığımız tarifsiz anları, her maç öncesi adımı haykıran tribünleri, ligde kaldığımız maç ile birlikte döktüğümüz gözyaşlarını, hayatimin en güzel anları olarak kalbime yazdınız. İmkansız denilen bu büyük başarıda 7'den 70'e bütün Hatay halkı bize olan inancınız ile beni, ekibimi ve oyuncularımı tek vücut altında topladınız. Ben ve ekibim üzerimizde emeği olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hatay şehri benim her zaman ikinci memleketim olarak hep güzel anılar ile kalbimde olacaktır. Bizler burada her zaman aidiyetimiz ve hırsımızla teknik adamlık yapmaya çalıştık bundan sonra da düzene inat kimsenin arkasından iş çevirmeden etik değerler ile teknik adamlık yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Özhan Pulat Hatayspor Futbol Güncel Hatay Spor

Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

Narin'in ailesine neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

 Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi

Gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
GÜNCEL DÖVİZ KURU! Dolar, euro ve altın kaç lira? Bugün döviz kuru ne kadar? Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel ne dedi? Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola Narin cinayeti sonrasında ne söyledi? Kate Middleton ne kanseri, tedavisi bitti mi? Galler Prensesi Kate Middleton'ın sağlık durumu nasıl? Teoman Südor kimdir? Ressam Teoman Südor öldü mü, ölüm sebebi ne? iPhone 16 çıktı mı? Türkiye'ye iPhone 16 geldi mi? iPhone 16 fiyatı kaç TL? YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI: YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı? Apaçi Mustafa'nın annesi Helin'i neden istemiyor? Sana Değer programında bugün ne oldu? Eren Elmalı kimdir? Eren Elmalı kaç yaşında, nereli? Eren Elmalı hangi takımda oynuyor? IPHONE 16 FİYAT LİSTESİ! iPhone 16 plus, pro ve pro max fiyatları ne kadar? Türkiye iPhone 16 fiyatları… Kızılcık Şerbeti Alev neden yok? Alev nasıl öldü? Müjde Uzman, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldı mı?
title