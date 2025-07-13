Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

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Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı, İsveç'te düzenlenen SU-DS Down Sendromlular Avrupa Judo Şampiyonası'nda 8 altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı, İsveç'te düzenlenen SU-DS Down Sendromlular Avrupa Judo Şampiyonası'nda 8 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç'in Lindesberg kentinde gerçekleştirilen SU-DS Down Sendromlular Avrupa Judo Şampiyonası'nda özel milli judocular tarihi bir başarıya imza attı. Milli takım, şampiyonada 8 altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

İsveç'te şampiyon olan sporcular şöyle:

Kadınlar 52 kiloda Firuze Ferda Şevval Devrim, +78 kiloda Zeynep Sude Bilginer, erkekler 55 kiloda Ahmet Eymen Danacı, 66 kiloda Musa Alan, 73 kiloda Ahmet Ünal, 100 kiloda Doğukan Coşar ve 73 kiloda Talha Ahmet Erdem.

Ay-yıldızlılar, takım müsabakalarında da birinci turda Hırvatistan'ı 4-1, ikinci turda İsveç'i 5-0, yarı finalde Finlandiya'yı 4-1 mağlup etti. Finalde ise Portekiz'i 3-2'lik skorla geçerek takım halinde Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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