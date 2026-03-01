Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Futbol: Trendyol 1. Lig
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Özbelsan Sivasspor, Serikspor'u deplasmanda 1-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta goller 48. dakikada Manaj'dan geldi.

Stat: Serik İsmail Oğan

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Batuhan Bıyıklı, Oğuzhan Kocaçoban

Serikspor: Veysel Sapan, Martynov, Cengiz Demir (Dk. 75 Sertan Taşın), Selim Dilli (Dk. 88 Şeref Özcan), Montes, Nwachukvu (Dk. 88 Sadygov), Skvortsov, Burak Asan (Dk. 75 Emre Nefiz), Nalepa, Sami Gökhan Altıparmak, Topalli (Dk. 75 Adeola)

Özbelsan Sivasspor : Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mehmet Fevzi Yıldırım, Appindangoye, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Yusuf Cihat Çelik, Okoronkwo (Dk. 89 Bekir Turaç Öke), Mert Çelik (Dk. 85 Özkan Yiğiter), Kamil Fidan (Dk. 73 Avramovski), Ethemi (Dk. 85 Murat Paluli), Manaj

Goller: Dk. 48 Manaj (Özbelsan Sivasspor )

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Nalepa (Serikspor), Dk. 12 Manaj, Dk. 34 Okan Erdoğan, Dk. 78 Appindangoye, Dk. 94 Murat Paluli (Özbelsan Sivasspor )

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Özbelsan Sivasspor, deplasmanda Serikspor'u 1-0 yendi.

Kaynak: AA / Servet Tümer
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

İran'ı sarsacak bir haber daha: Ahmedinejad da öldürüldü
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı

Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, F-4 jetleriyle ABD üslerini bombalamaya hazırlandığı görüntüleri yayınladı

Savaşta yeni perde! Görüntüleri yayınladılar, garajdan böyle çıkarıldı
Tüm gözler İran'a çevrilmişken Kim Jong-un'dan sürpriz bir çıkış geldi

Gözler İran'a çevrilmişken Kim'den sürpriz bir çıkış geldi
Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor

Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor
Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Sarunas Jasikevicius Dubai'de mahsur kaldı

F.Bahçe'nin hocası yoğun çatışmanın yaşandığı ülkede mahsur kaldı
İran, F-4 jetleriyle ABD üslerini bombalamaya hazırlandığı görüntüleri yayınladı

Savaşta yeni perde! Görüntüleri yayınladılar, garajdan böyle çıkarıldı
Çin ve Rusya, Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti

İki müttefik Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı

İran'da yeni dönem! Öldürülen Hamaney'in yerine geçen isim belli oldu