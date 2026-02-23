Futbol: Trendyol 1. Lig
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Özbelsan Sivasspor, Sakaryaspor'u 4-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Ethemi ve Okan Erdoğan'ın golleri öne çıktı.
?Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Gürcan Hasova, Mehmet Dura, Orhun Aydın Duran
Özbelsan Sivasspor : Göktuğ Bakırbaş, Emirhan Başyiğit, Okan Erdoğan, Appindangoye, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 85 Avramosvski), Charisis (Dk. 90 Emre Gökay), Kamil Fidan (Dk. 74 Mert Çelik), Ethemi (Dk. 90 Kerem Atakan Kesgin), Aly Malle (Dk. 46 Okoronkwo), Manaj
Sakaryaspor : Szumski, Ruan, Salih Dursun (Dk. 46 Arif Kocaman), Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Mete Kaan Demir (Dk. 64 Emre Demir), Vukovic, Soro (Dk. 46 Emrecan Terzi), Pena (Dk. 64 Fofana), Owusu, Melih Bostan (Dk. 46 Poyraz Efe Yıldırım)
Goller: Dk. 6, Dk. 20 Ethemi, Dk. 17 Okan Erdoğan, 90+1 Manaj (Özbelsan Sivasspor ), Dk. 26 Salih Dursun ( Sakaryaspor )
Kırmızı kart: Dk 45+1 Caner Erkin ( Sakaryaspor )
Sarı kartlar: Dk. 43 Aaron Appindangoye, Dk. 62 Charisis (Özbelsan Sivasspor ), Dk. 35 Burak Bekiroğlu, Dk. 42 Salih Dursun, Dk. 69 Vukavic, Dk. 82 Emrecan Terzi ( Sakaryaspor )
