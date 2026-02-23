Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Özbelsan Sivasspor, Sakaryaspor'u 4-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Ethemi ve Okan Erdoğan'ın golleri öne çıktı.

?Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Gürcan Hasova, Mehmet Dura, Orhun Aydın Duran

Özbelsan Sivasspor : Göktuğ Bakırbaş, Emirhan Başyiğit, Okan Erdoğan, Appindangoye, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 85 Avramosvski), Charisis (Dk. 90 Emre Gökay), Kamil Fidan (Dk. 74 Mert Çelik), Ethemi (Dk. 90 Kerem Atakan Kesgin), Aly Malle (Dk. 46 Okoronkwo), Manaj

Sakaryaspor : Szumski, Ruan, Salih Dursun (Dk. 46 Arif Kocaman), Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Mete Kaan Demir (Dk. 64 Emre Demir), Vukovic, Soro (Dk. 46 Emrecan Terzi), Pena (Dk. 64 Fofana), Owusu, Melih Bostan (Dk. 46 Poyraz Efe Yıldırım)

Goller: Dk. 6, Dk. 20 Ethemi, Dk. 17 Okan Erdoğan, 90+1 Manaj (Özbelsan Sivasspor ), Dk. 26 Salih Dursun ( Sakaryaspor )

Kırmızı kart: Dk 45+1 Caner Erkin ( Sakaryaspor )

Sarı kartlar: Dk. 43 Aaron Appindangoye, Dk. 62 Charisis (Özbelsan Sivasspor ), Dk. 35 Burak Bekiroğlu, Dk. 42 Salih Dursun, Dk. 69 Vukavic, Dk. 82 Emrecan Terzi ( Sakaryaspor )

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Özbelsan Sivasspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 4-1 mağlup etti.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
500

