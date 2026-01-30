Haberler

Sivasspor, Jonathan Okoronkwo'yu transfer etti

Sivasspor, Jonathan Okoronkwo'yu transfer etti
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Nijeryalı forvet Jonathan Okoronkwo ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Okoronkwo, kariyerinde çeşitli kulüplerde oynamış bir oyuncu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, forvet Jonathan Okoronkwo'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki forvet Jonathan Okoronkwo, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde kulüp başkanı Burak Özçoban ile yaptığı görüşme sonrası kendisini 1,5 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

13 Eylül 2003 tarihinde Nijerya'da dünyaya gelen Okoronkwo, futbola IK Sirius altyapısında başladı, kariyerinde sırasıyla Botev Plovdiv, Krasnodar, Arsenal Tula ve son olarak Hatayspor forması giydi.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
