Ozan Tufan ve eşinden viral olan Recep İvedik videosu
Trabzonsporlu Ozan Tufan'ın eşiyle birlikte yaptığı Recep İvedik taklidi sosyal medyada viral olurken, eğlenceli anlar büyük ilgi gördü.

  • Ozan Tufan ve eşinin Recep İvedik taklidi yaptığı video sosyal medyada viral oldu.
  • Çiftin Recep İvedik karakterine ait replik ve mimik taklitleri izleyenleri güldürdü.
  • Video binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan, bu kez saha içi performansıyla değil, eşiyle birlikte yaptığı eğlenceli video ile gündeme geldi. Tecrübeli futbolcu ve eşinin Recep İvedik taklidi kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

MİMİKLER VE REPLİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Çiftin, Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı Recep İvedik karakterine ait replikleri ve mimikleri birebir taklit ettiği anlar izleyenleri güldürdü. Özellikle Ozan Tufan'ın jest ve yüz ifadeleri sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

Paylaşılan video kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım alırken, taraftarlar da futbolcunun eğlenceli yönüne dair esprili yorumlarda bulundu.

VİDEO VİRAL OLDU

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, futbol gündeminin yoğun olduğu bir dönemde yüzleri güldüren içeriklerden biri oldu.

