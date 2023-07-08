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Ozan Tufan: Hull City'de mutluyum

Ozan Tufan: Hull City'de mutluyum

Spor Haberleri

Ozan Tufan, "Fenerbahçe'de 7 yıl boyunca iyi şeyler yapmaya çalıştım. Acun ağabey ve hocanın beni istemesiyle de Hull City'e geçtim. Kolay olmayan bir süreçti ama hızlı bir adaptasyon aşaması oldu.

Ozan Tufan, " Fenerbahçe'de 7 yıl boyunca iyi şeyler yapmaya çalıştım. Acun ağabey ve hocanın beni istemesiyle de Hull City'e geçtim. Kolay olmayan bir süreçti ama hızlı bir adaptasyon aşaması oldu. Hull City'de olmaktan mutluyum" dedi.<İngiltere Championship'te Hull City forması giyen Ozan Tufan, Asist Analiz ekranlarında Arda Ün'ün sorularını yanıtladı. Milli oyuncu, kariyeri ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu. Hull City'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden tecrübeli oyuncu, " Fenerbahçe'de 7 yıl boyunca iyi şeyler yapmaya çalıştım. Acun ağabey ve hocanın beni istemesiyle de Hull City'e geçtim. Kolay olmayan bir süreçti ama hızlı bir adaptasyon aşaması oldu. Hull City'de olmaktan mutluyum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Ozan Tufan Fenerbahçe Hull City Türkiye Spor Haberler

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