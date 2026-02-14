Haberler

Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Hoffenheim, Freiburg'u 3-0 yendi

Güncelleme:
Almanya 1. Futbol Ligi'nde Hoffenheim, Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Freiburg'u 3-0 mağlup ederek puanını 45'e yükseltti.

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 22. haftasında milli oyuncu Ozan Kabak'ın gol attığı maçta Hoffenheim, konuk ettiği Freiburg'u 3-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Hoffenheim, 46. dakikada Fisnik Asllani'nin golüyle 1-0 öne geçti. 25 yaşındaki milli stoper Ozan Kabak, 51. dakikadaki kafa golüyle farkı ikiye çıkardı.

Hoffenheim, Valentin Gendrey'in 90+5'teki golüyle 3-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Hoffenheim, Bundesliga'da 45 puanla 3. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
