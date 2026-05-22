Özalp'te Liseler Arası Voleybol Turnuvası düzenlendi

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Liseler Arası Voleybol Turnuvası tamamlandı.

Abdulhalik Aras Spor Salonu'ndaki turnuvanın kızlar kategorisinde ilçede bulunan 5 lisenin öğrencileri katıldı. Oynanan maçlar sonucunda Ağabey Özbey Lisesi birinci olurken, Abdulhalik Aras Lisesi ikinci, Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Erkekler kategorisinde ise Ağabey Özbey Lisesi birinciliği elde ederken, Abdulhalik Aras Lisesi ikinci sırada yer aldı.

Dereceye giren takımlara kupaları, Özalp Gençlik ve Spor Müdürü Kurban Aksoy tarafından verildi. - VAN

