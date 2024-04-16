Oyuncular birbirine girdi! 6-0'lık maçta penaltı kavgası

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Everton'ı konuk etti ve mücadeleden 6-0 galip ayrıldı. Mücadeleye damga vuran an ise kazanılan penaltı atışındaki anlaşmazlık oldu.

TARTIŞMA ÇIKTI

Chelseali oyuncular, Everton maçında kazanılan penaltıda atışı kimin yapacağı konusunda kısa süreli tartışma yaşadı. Skor 4-0 iken ise kazanılan penaltıda öncelikle Madueke işe Jackson, topu almak için tartışma yaşadı.

PALMER PENALTIYI ATTI

Daha sonra ise halihazırda hat-trick'le oynayan Cole Palmer, iki takım arkadaşına da izin vermeyerek topu beyaz noktaya koydu ve vuruşunda tabelayı 5-0'a getirip kendisinin de 4'üncü golünü kaydetti.