Oyuna devam edemedi! Fenerbahçelileri kahreden sakatlık

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti.

FENERBAHÇE'YE ASENSIO'DAN KÖTÜ HABER

Sarı-lacivertlilere mücadelenin ilk yarısında İspanyol futbolcusu Marco Asensio'dan kötü haber geldi. Marco Asensio, Beşiktaş derbisinin 21. dakikasında Beşiktaşlı futbolcular Ndidi ve Oh ile girdiği bir ikili mücadelede sakatlandı.

FRED OYUNA DAHİL OLDU

İspanyol oyuncunun tedavi gördüğü sırada takım arkadaşı Ederson teknik ekibe değişiklik işareti yaptı. Tedavisinin ardından saha kenarına gelen Asensio, yeniden oyuna dönerek kendisini denedi ancak oyuna devam edemedi. Yıldız isim, yerini 24. dakikada Fred'e bıraktı.