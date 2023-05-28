Oy pusulasına not yazan Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarına tepkiler çığ gibi

Takım taraftarlarından bazıları tıpkı ilk tur seçiminde olduğu gibi 2. turda da oy pusulalarına not yazdı. Bir Fenerbahçe taraftarının "Şampiyon Fenerbahçe" ve bir Galatasaray taraftarının oy pusulasına "Mauro Icardi" yazması tepki çekti. Sosyal medyada taraftarlar geçersiz oy kullandığı için eleştirildi.