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Oy pusulasına not yazan Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarına tepkiler çığ gibi

Spor Haberleri

Takım taraftarlarından bazıları tıpkı ilk tur seçiminde olduğu gibi 2. turda da oy pusulalarına not yazdı. Bir Fenerbahçe taraftarının "Şampiyon Fenerbahçe" ve bir Galatasaray taraftarının oy pusulasına "Mauro Icardi" yazması tepki çekti. Sosyal medyada taraftarlar geçersiz oy kullandığı için eleştirildi.

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Takım taraftarlarının sosyal medyada paylaştığı oy pusulaları ise tepki çekti.

TARAFTARLAR OY PUSULASINA YAZI YAZDI

Bir Fenerbahçe taraftarının oy pusulasına, "Şampiyon Fenerbahçe" yazdı. Galatasaray'a gönül veren bir taraftarın oy pusulasında ise Mauro Icardi yazarak, mührü ismin altına vurduğu görüldü.

ELEŞTİRİ ALDILAR

Sosyal medyada fotoğrafların sahibi kullanıcılar sert sözlerle eleştirildi. Oy pusulalarına yazılanları görenler, paylaşımın doğru örnek olmadığını belirtirken, taraftarlara geçersiz oy kullandığı için tepki gösterdi.

Taraftarların paylaşımlar:

Oy pusuluna not yazan Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarına tepkiler çığ gibi

Oy pusuluna not yazan Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarına tepkiler çığ gibi

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (3)

EVO20 :

Millet ikisini de istemiyor olabilir.

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Onur Yener:

Bunlar ilk turda Kılıçdaroğlu'na oy vermiş daha sonra umutsuzluğa kapılmış kesim, sonuç olarak bunları Erdoğan'ın hanesine artı olarak sayıyorum.

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Hikmet Cakir:

tek kelime yaziklar olsun

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500
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