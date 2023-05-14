Oy pusulasına boydan boya not yazan Beşiktaş taraftarı eleştiri bombardımanına tutuldu
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Fenerbahçe taraftarının oy pusulasına "Ali Koç istifa" yazmasının ardından Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlarının da benzer hareketlerde bulunduğu ortaya çıktı. Bir Beşiktaş taraftarı pusulaya, "Benim siyasi görüşüm de Beşiktaş" yazdı. Galatasaray taraftarının pusulasında ise "Şampiyon Galatasaray" ifadesi yer aldı. Oylar geçersiz sayılacağı için taraftarların bu hareketi büyük tepki çekti.
Seçimler için sandık başına giden taraftarların oy pusulalarına yazdıkları notlar tepki çekti. Fenerbahçe taraftarının ardından Beşiktaş ve Galatasaraylıların da oy pusulalarına not yazdıkları görüldü.
"BENİM SİYASİ GÖRÜŞÜM DE BEŞİKTAŞ"
Bir Beşiktaş taraftarı oy pusulasına "Benim siyasi görüşüm de Beşiktaş" yazdı. Galatasaray taraftarı bir vatandaşın pusulasında ise "Şampiyon Galatasaray" ifadesi yer aldı.
TEPKİ YAĞDI
Sosyal medyada gündem olan paylaşımlara tepki yağdı. Kullanıcılar, taraftarları oyları geçersiz kıldıkları için sert sözlerle eleştirdi.
Taraftarların oy pusulaları:
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023