Oy pusulasına boydan boya not yazan Beşiktaş taraftarı eleştiri bombardımanına tutuldu

Fenerbahçe taraftarının oy pusulasına "Ali Koç istifa" yazmasının ardından Beşiktaş ve Galatasaray taraftarlarının da benzer hareketlerde bulunduğu ortaya çıktı. Bir Beşiktaş taraftarı pusulaya, "Benim siyasi görüşüm de Beşiktaş" yazdı. Galatasaray taraftarının pusulasında ise "Şampiyon Galatasaray" ifadesi yer aldı. Oylar geçersiz sayılacağı için taraftarların bu hareketi büyük tepki çekti.