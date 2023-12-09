Üye Girişi
Haberler

Oxlade-Chamberlain, Fenerbahçe derbisinde attığı golle gol sayısını 4'e çıkardı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, Fenerbahçe derbisinde attığı golle bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı. Oxlade-Chamberlain, Süper Lig'de daha önce Kayserispor, Galatasaray ve MKE Ankaragücü'ne gol atmıştı.

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, Fenerbahçe derbisinde attığı golle bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'ye 3-1'lik skorla kaybetti. Siyah-beyazlıların golünü 24. dakikada penaltından Oxlade-Chamberlain kaydetti. İngiliz futbolcu, bu golle siyah-beyazlılardaki gol sayısını 4'e çıkardı. Fenerbahçe derbisinde kadar Süper Lig'de 12 maça çıkan tecrübeli futbolcu, Kayserispor, Galatasaray ve MKE Ankaragücü ağlarını havalandırmıştı.

Avrupa Konferans Ligi eleme ve grup aşamasında da 5 mücadelede görev alan Chamberlain'in bu kulvarda gol ya da asisti bulunmuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Alex Oxlade Chamberlain Kayserispor Fenerbahçe Beşiktaş Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yılbaşında okullar tatil mi? Yılbaşında okullar resmi tatil mi, değil mi? Yunan adaları 7 günlük kapı vizesi ne kadar, kaç TL? Yunan adaları kapı vizesi ücreti belli oldu mu? Süper Lig maçları nereden izlenir? Trendyol Süper Lig maçları hangi platformda yayınlanıyor? Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, hangi stadyumda oynanıyor? Kocaeli yangını hangi fabrikada? Kocaeli yangını nerede çıktı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi? John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı? RANDEVUSUZ PASAPORT BAŞVURUSU YAPILIR MI? Pasaport için randevu almadan gidilir mi? Nüfus Müdürlüğünden randevu almaya gerek var mı? Benzine indirim var mı? 9 Aralık Benzine indirim gelecek mi? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? BİM aktüel ürünler kataloğu - 9 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title