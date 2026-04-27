Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Nürburgring 24 Saat Yarışı'na katılacak

Güncelleme:
Ayhancan Güven, Formula 1'de 4 şampiyonluğu bulunan Max Verstappen'in de katılacağı 2026 Kıtalararası GT Challenge Serisi'nin 2. ayağı Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda piste çıkacak.

Ayhancan Güven, Formula 1'de 4 şampiyonluğu bulunan Max Verstappen'in de katılacağı 2026 Kıtalararası GT Challenge Serisi'nin 2. ayağı Nürburgring 24 Saat Yarışı'nda piste çıkacak.

Geçen sezon Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nı (DTM) zirvede bitiren Ayhancan, Almanya'nın Nürburg kasabasında düzenlenecek 24 saatlik mücadelede GT3-Pro kategorisinde yarışacak. 25.3 kilometrelik Nürburgring Pisti'ndeki zorlu yarış, 16-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Red Bull sporcusu Ayhancan, Fransız Kevin Estre ve Avusturyalı Thomas Preining ile beraber Manthey takımının 911 numaralı otomobilini kullanacak.

Formula 1'de 4 şampiyonluğu bulunan Hollandalı Max Verstappen de sahibi olduğu takımın 3 numaralı aracıyla GT3-Pro sınıfında mücadele edecek.

Bir diğer Türk sürücü Mustafa Mehmet Kaya ise Black Falcon EAE takımının 5 numaralı otomobiliyle GT3 Pro-Am kategorisinde direksiyon başına geçecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
