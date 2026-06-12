Otizmli yüzücü Tuna'nın yeni hedefi Kuzey Kanalı

MANŞ Denizi ve Cebelitarık Boğazı'nı yüzerek geçip ilki başaran İzmirli otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, 21-28 Temmuz tarihleri arasında Ocean's 7'nin en zorlu parkurları arasında gösterilen Kuzey Kanalı'nın soğuk sularında kulaç atacak. Nöroçeşitliliğin gücünü temsil eden Tuna, dünyanın en zorlu 7 açık deniz kanalı geçişinin en zorlu etaplarından biri kabul edilen Kuzey Kanalı'nı yüzecek. Kuzey İrlanda (Donaghadee) ile İskoçya (Port Patrick) arasındaki kuş uçuşu 35 kilometrelik parkur, 12 dereceye kadar düşen su sıcaklığı, içinde buz parçacıkları olan sert rüzgarları, devasa dalgaları ve güçlü akıntıları ile dünyanın en zorlu meydan okuması Ocean's 7'nin aşılması en güç parkurları arasında gösteriliyor.

Tuna Tunca, Kuzey Kanalı için temmuz ayının hemen başında Kuzey İrlanda-Belfast'ta uzun süreli bir soğuk su kampına girecek. İzmir Büyükşehir Belediyesporlu yüzücü, bu kampta soğuk su adaptasyonunu artırırken, hava değişiminin getireceği olumsuz etkilere uyum sağlayacak. Tuna Tunca, 21-28 Temmuz tarihleri arasında okyanus şartlarının en uygun en uygun olduğu zamanda Kuzey Kanalı'nda yüzmeye başlayacak. Tuna'ya geçiş sırasında annesi Gülnur Tunca, Antrenör Mert Onaran ile yüzücü Emre Deliveli de eşlik edecek. Anne Gülnur Tunca, Kuzey Kanalı'nı aşılması gereken bir parkur olarak görmediklerini belirterek, "Deniz, yıllardır Tuna'nın hayatının tam merkezinde. O, suyla beraber ritmini bulan bir sporcu. Bu nedenle Kuzey Kanalı, yalnızca yeni bir hedef değil; Tuna'nın denizle kurduğu bağın devamı. Başlayacak, ritmini bulacak ve özgürlüğün tadını çıkarıp bitirecek" dedi.

ARALIKSIZ BİR YILDIR HAZIRLANIYOR

Tuna Tunca, bugüne kadar Ocean's 7 etaplarından Manş Denizi ve Cebelitarık'ı başarıyla geçerken Napoli-Capri ultra maratonunda kürsüye çıktı ve Çeşme-Sakız Adası geçişini yaptı. Yaklaşık bir yıldır Kuzey Kanalı'na hazırlanan İzmirli sporcu, gece yarısı saat 03.00 gibi Karaburun ve Seferihisar'da suyun en soğuk noktalarında saatlerce kulaç atıyor, havanın izin vermediği zamanlarda ise havuzda antrenmanlarını sürdürüyor. Tuna, havuz antrenmanlarını ise TSYD Urla Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı