Osmaniyespor, Devlet Bahçeli'yi Onursal Başkan İlan Etti

OSMANİYESPOR Kulübü Başkanı Mahmut Altay Kobaner, makamında ziyaret ettiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, 'onursal başkan' ilan ettiklerini belirterek, 'Onursal Başkanlık Belgesi'ni takdim etti.

Osmaniyespor Kulübü Başkanı Mahmut Altay Kobaner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Bahçeli'ye kulübün 'Onursal Başkanlık Belgesi'ni takdim eden Kobaner, takımın forma ve atkısını da hediye etti. Osmaniyespor formasını giyen Bahçeli, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bahçeli'nin Türk siyasi hayatındaki rolüne dikkat çeken Kobaner, "Çok mutluyuz ve onur duyduk. Bahçeli'ye projelerimizden bahsettik. Osmaniye'nin gençlerinin Osmaniyespor'da yer aldığını, dinamik bir takım olarak mücadele ettiğimizi aktardık. Kendisine desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

BAHÇELİ: HER ZAMAN KAPIM AÇIK

Ziyarete ilişkin paylaşılan videoda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, onursal başkanlıktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Osmaniyespor Kulübü'nün başına Osmaniye'nin yetiştirdiği değerli bir evladının getirilmesi beni ayrıca çok memnun etti. Her zaman kapım sizin gibi kıymetli bir evlada açıktır" diye konuştu.