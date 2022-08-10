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Osmaniye haberleri: Dünya ikincisi genç tekvandocu, memleketi Osmaniye'de törenle karşılandı

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Osmaniye haberleri: Dünya ikincisi genç tekvandocu, memleketi Osmaniye'de törenle karşılandı

Edinilen Osmaniye gelişmesine göre Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Münir Furkan Doğru için memleketi Osmaniye'de karşılama töreni düzenlendi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Münir Furkan Doğru için memleketi Osmaniye'de karşılama töreni düzenlendi.

Münir Furkan Doğru kente gelişinde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar ile çok sayıda sporcu tarafından karşılandı.

Davul ve zurna çalınarak karşılanan Münir, kendisi için hazırlanan pastayı kesip, sporcu arkadaşlarıyla müzik eşliğinde eğlendi.

Münir, gazetecilere, karşılamadan dolayı çok mutlu olduğunu belirtip, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

Duygularını paylaşan milli sporcu, "Madalya aldığım için çok mutluyum. Ülkem adına da büyük bir madalya. Dünya ikinciliği farkı bir duygu. Bana hayal gibi geliyordu ama çok şükür gerçek oldu. Bundan sonra gözümü yükseklere diktim. Artık dünya ve Avrupa şampiyonluğu istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sedat Acar da kentte ilk kez bir sporcularının tekvandoda dünya ikincisi olduğunu aktararak, "Münir'in başarısıyla olağanüstü bir gün yaşandı. Gururlandığımız, onurlandığımız müthiş günlerden geçiyoruz. Bugün de o günlerden bir tanesi. Tekvandoda il olarak tarihimizde ilk defa dünya ikinciliği çıkardık. Kardeşim olağanüstü bir sonuçla döndü, hepimizi gururlandırdı. Çok rahat madalya alacağını kendisine de söylemiştim. Bizi, şehrimizi ve ülkemizi mahcup etmediği için kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Münir Furkan Doğru, Bulgaristan'da düzenlenen Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası'nın 6 Ağustos'taki erkekler 73 kiloda finalinde karşılaştığı İranlı rakibi Reza Kalhor'a yenilerek gümüş madalya kazanmıştı.

AA / Ümit Kahrıman - Spor

Bulgaristan Sedat Acar Osmaniye Spor Haberler

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