Osmaniye'de bakıma alınan tam olimpik yüzme havuzu yeniden hizmete açıldı

Osmaniye'de bakıma alınan tam olimpik yüzme havuzu yeniden hizmete açıldı
Osmaniye'de bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan tam olimpik kapalı yüzme havuzu, yeniden hizmete girdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, yapılan çalışmalarla havuzun modern bir spor merkezi haline getirildiğini ve yüzme eğitimlerine başlandığını açıkladı.

Osmaniye'de bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan tam olimpik kapalı yüzme havuzu yeniden hizmete girdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, yazılı açıklamasında, tesiste yaklaşık 6 ay süren bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Yapılan çalışmalarla havuzun modern, güvenli ve donanımlı bir spor merkezi haline getirildiğini bildiren Çebi, lisanslı sporculara yönelik performans eğitimlerinin verilmeye başlandığını ifade etti.

Çebi, açıklamasında, cankurtaranlar ve uzman eğitmenler eşliğinde tüm yaş gruplarına yönelik yüzme eğitimlerine de başlandığını kaydetti.

