Osmaniye'de rahvan at yarışları nefes kesti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de rahvan at yarışları nefes kesti

İhlas Haber Ajansı - Merden İslah - Spor
 - Güncelleme:

- Osmaniye'de rahvan at yarışları nefes kesti Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde düzenlenen rahvan at yarışları nefes kesen mücadeleler ile başladı.

- Osmaniye'de rahvan at yarışları nefes kesti

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde düzenlenen rahvan at yarışları nefes kesen mücadeleler ile başladı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu öncülüğünde Düziçi Rahvan Atlar Spor Kulübü tarafından düzenlenen rahvan at yarışları başladı. Nefes kesen yarışlarda jokeyler bozuk almamak için atlarını son hızla sürerken art arda bozuk alan daha sonra da rahvan koşamayan atlar pist dışı bırakıldı. Yüzlerce seyircinin katılımıyla gerçekleşen yarışların sonunda birinci olanlara kupaları takdim edilecek.

Düziçi Rahvan Atlar Kulüp Başkanı Ali Çalık, "Bugün Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Düziçi ilçesinde düzenlenen rahvan at yarışları başladı. Yöresel olarak 36 bölgede yapılıyor. Geçen yıl katılım çok güzeldi. Rahvan at yarışlarını bir yerde yapıyoruz" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Merden İslah - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title