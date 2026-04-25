Osmaniye'de Okul Sporları 3X3 Basketbol Grup Birinciliği müsabakaları başladı

Osmaniye'de, Okul Sporları 3X3 Basketbol Grup Birinciliği müsabakaları başladı.

Tosyalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda, Adana, Adıyaman, Aksaray, Gaziantep, Kahramanmaraş, Karaman, Kilis, Mersin, Niğde, Şanlıurfa, Hatay ve Osmaniye'den 30 kadın ve erkek takımı mücadele ediyor.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, açılış programında, grup müsabakalarına ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirterek takımlara başarı diledi.

Yarın sona erecek müsabakada birinci olan takımlarTürkiye Şampiyonasına katılacak.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman
İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İstanbul'da binlerce kişinin beklediği an geldi! Erdoğan kürsüde
Haberler.com
500

Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk

Altında 5 hafta sonra bir ilk
Adalet Bakanlığı, 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı

Türkiye'nin karanlık dosyaları açılıyor! İşte ilk sıradaki il
Türk bayraklı tişörtle video çeken Rus yazardan Putin için olay sözler

Türk bayraklı tişörtle video çekti! Ülkeyi karıştıran sözler

Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım

Bu mesaj kime? İbrahim Tatlıses'in kızından şifreli paylaşım
Altın fiyatlarında 5 hafta sonra bir ilk

Altında 5 hafta sonra bir ilk
ABD'den Barzani ailesine darbe! Lüks malikane için harekete geçtiler

ABD'den Barzani ailesine darbe! Lüks malikane için harekete geçtiler
Belediye başkanı, yaptırdıkları Atatürk büstünü böyle övdü: Hiçbir yerde yok

Yaptırdıkları Atatürk büstünü böyle övdü: Hiçbir yerde yok