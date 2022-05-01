Osman Nuri Işılar: "Tüm takımları etkileyecek bir maç oynadık" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osman Nuri Işılar: "Tüm takımları etkileyecek bir maç oynadık"

İhlas Haber Ajansı - Zafer Şahin - Spor
 - Güncelleme:

- Osman Nuri Işılar: "Tüm takımları etkileyecek bir maç oynadık" Boluspor Teknik Direktörü Osman Nuri Işılar, "Düşmeme mücadelesi veren tüm takımları etkileyecek bir maç oynadık" dedi.

- Osman Nuri Işılar: "Tüm takımları etkileyecek bir maç oynadık"

ADANA - Boluspor Teknik Direktörü Osman Nuri Işılar, "Düşmeme mücadelesi veren tüm takımları etkileyecek bir maç oynadık" dedi.

Spor Toto 1.Lig'in 35. haftasında Boluspor, Adanaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Osman Nuri Işılar, "Düşmeme mücadelesi veren tüm takımları etkileyecek bir maç oynadık. Öyle maçlar vardır ki sadece teknik ve kondisyonunuzla kazanırsınız. Kalpten mücadele ederek kazanılan maçlar vardır. Biz Boluspor olarak tekniğimizi sahaya yansıtmaya çalıştık ama çok üst düzey bir teknik gösterdik diyemem. Ancak takımdaşlığı oyuna çok güzel yansıttık" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Zafer Şahin - Spor

Boluspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title