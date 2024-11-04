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Osimhen Tottenham maçında oynayamayabilir

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın antrenmanlarına Osimhen ve Jakobs katılmadı. İki oyuncunun bireysel antrenmanlarına devam ettiği ve Tottenham maçında oynayıp oynamayacaklarına teknik direktör Okan Buruk'un yarın ve çarşamba günkü antrenmanın ardından karar vereceği belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

ANTRENMANA ÇIKMADILAR

Sarı kırmızılılarda Osimhen ve Jakobs bugünkü antrenmanda da takımla çalışmadı. İki oyuncu bireysel antrenmanına devam etti. Tottenham maçında iki oyuncunun oynayıp oynamayacağına Okan Buruk yarın ve çarşamba günkü antrenmanın ardından karar verecek.

Osimhen Tottenham maçında oynayamayabilir
Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıIsa Karli:

inşallah oynar

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Haber YorumlarıIsa Karli:

inşallah oynar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
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