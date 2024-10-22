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Osimhen takım arkadaşlarına Atatürk'ü sormuş

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Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, takım arkadaşı Osimhen'in Atatürk'e olan merakını ve ülkemizle ilgili öğrenmek istediği konuları paylaştı. Güvenç, Osimhen'in maçlarda okunan İstiklal Marşı'nı ve taraftarların ne söylediğini sorduğunu, Atatürk'ü bildiğini ve bu konuda daha fazla bilgi edinmek istediğini aktardı.

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Galatasaray'da maç öncesi konuşan kaleci Günay Güvenç, Osimhen'in Atatürk'ü sorduğunu söyledi. Güvenç, "Yedek kulübesinde bana çok sorular sordu, özellikle Atatürk resmiyle ilgiliydi" dedi.

"ATATÜRK'Ü SORDU"

'Osimhen röveşata golü sonrası neden sana koştu?' sorusuna cevap veren Güvenç, "Yedek kulübesinde bana çok sorular sordu, özellikle Atatürk resmiyle ilgiliydi... Atatürk'ü bildiğini söyledi, anlattım. Kendisi çok açık, özellikle çok şey öğrenmek istiyor ülkemizle alakalı. İstiklal marşımızı sordu, maçlardan önce okunduğunu söyledim. Taraftarımızın ne söylediğini sordu. Buraya sadece zaman geçirmek için gelmedi, hissettiriyor!" ifadelerini kullandı.

Osimhen takım arkadaşlarına Atatürk'ü sormuş
Haberler.com / Barış Polat - Spor

Mustafa Kemal Atatürk Victor Osimhen Günay Güvenç Galatasaray Spor

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