Osimhen takım arkadaşlarına Atatürk'ü sormuş

Süper Lig devi Galatasaray, yarın Avrupa Ligi'nde Elfsborg ile kozlarını paylaşacak.

Galatasaray'da maç öncesi konuşan kaleci Günay Güvenç, Osimhen'in Atatürk'ü sorduğunu söyledi. Güvenç, "Yedek kulübesinde bana çok sorular sordu, özellikle Atatürk resmiyle ilgiliydi" dedi.

"ATATÜRK'Ü SORDU"

'Osimhen röveşata golü sonrası neden sana koştu?' sorusuna cevap veren Güvenç, "Yedek kulübesinde bana çok sorular sordu, özellikle Atatürk resmiyle ilgiliydi... Atatürk'ü bildiğini söyledi, anlattım. Kendisi çok açık, özellikle çok şey öğrenmek istiyor ülkemizle alakalı. İstiklal marşımızı sordu, maçlardan önce okunduğunu söyledim. Taraftarımızın ne söylediğini sordu. Buraya sadece zaman geçirmek için gelmedi, hissettiriyor!" ifadelerini kullandı.