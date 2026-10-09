Osimhen, Kasımpaşa maçında 35 gün sonra döndü ve Lemina'nın golüne asist yaptı

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Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, sakatlığının ardından Kasımpaşa maçıyla 35 gün sonra forma giydi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelirken, Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen de sakatlığının ardından formasına kavuştu. 9 Eylül'de deplasmandaki Başakşehir maçında sakatlanan Osimhen, tedavisinin ardından maçta 21 kişilik kadroda yer aldı. Mücadelenin 77. dakikasında Deniz Gül'ün yerine oyuna dahil olan 27 yaşındaki futbolcu böylece 35 gün sonra görev aldı.

Victor Osimhen, 90+6. dakikada Mario Lemina'nın attığı golde asist yapan futbolcu oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı