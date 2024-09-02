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Osimhen'in transferi için Fenerbahçeli isim devreye girdi

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Galatasaray'ın İstanbul'a getirmeye hazırlandığı Victor Osimhen için dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Vatandaşına "Fenerbahçe, Nijerya'dır. Bizimle tarih yaz. En büyük patron Jose Mourinho altında çalışmaktan mutluluk duyacaksın" diyerek seslenen Emenike, "sarı-lacivertli yönetime de "Fenerbahçe hamle yap" diyerek çağrıda bulundu.

Yılın transferine imza atan Galatasaray, Napoli'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Victor Osimhen ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar Nijeryalı golcüyü bu gece İstanbul'a getirmeye hazırlanırken, büyük ses getiren transfer için Fenerbahçeli eski futbolcu Emmanuel Emenike'den sarı lacivertli yönetime sürpriz bir Osimhen çağrısı geldi.

Osimhen'in transferi için Fenerbahçeli isim devreye girdi

"FENERBAHÇE HAMLE YAP"

Emmanuel Emenike yaptığı paylaşımda, "Victor Osimhen Fenerbahçe, Nijerya'dır. Bizimle tarih yaz. En büyük patron Jose Mourinho altında çalışmaktan mutluluk duyacaksın. Fenerbahçe hamle yap" ifadelerini kullandı. Fenerbahçeli taraftarlar da Emenike'nin paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

İşte o paylaşım;

Osimhen'in transferi için Fenerbahçeli isim devreye girdi

BU GECE İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'ın 1 yıllık kiralanması konusunda hem kendisi hem de kulübü Napoli ile anlaşmaya vardığı Victor Osimhen, bu gece saat 00.30'da sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Emmanuel Emenike Victor Osimhen Jose Mourinho Galatasaray Fenerbahçe İstanbul Nijerya Futbol Spor

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