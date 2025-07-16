Osimhen'i istemediler! Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor
Victor Osimhen transferini veto eden Liverpool, Newcastle United forması giyen Alexander Isak için 138 milyon euroluk bonservis bedelini ödemeyi göze aldı.
Yeni sezonda kadrosuna golcü bir ismi katacak olan Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Victor Osimhen'i de transfer listesine almış ancak yönetimin veto etmesinin ardından transfer girişimlerinde bulunmamıştı. Bu gelişme üzerine İngiliz devinde sürpriz bir gelişme yaşandı.
YENİ HEDEF ALEXANDER ISAK
The Athletic'te yer alan habere göre; Liverpool, Newcastle United'da forma giyen 25 yaşındaki İsveçli golcü Alexander Isak ile ilgileniyor.
138 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI
Haberde, Liverpool'un yıldız golcü Isak için Newcastle United'a 138 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi göze aldığı, oyuncuya da 5 yıllık sözleşme önereceği ifade edildi.
SEZON RAKAMLARI
Newcastle United formasıyla geride bıraktığımız sezon 42 maça çıkan Isak, 27 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.