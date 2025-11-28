Haberler

Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Avrupa devleri PSG, Barcelona ve Real Madrid'in radarına girdi. PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique, klasik 9 numaralı oyuncu olarak Osimhen'i düşünürken, Barcelona ve Real Madrid de Nijeryalı futbolcu için devrede. Ancak Galatasaray, Osimhen'i sezon sonundan önce bırakmaya niyetli değil. Olası bir teklif durumunda 100 milyon euro üzerindeki rakamların Galatasaray yönetimini masaya oturtabileceği belirtiliyor.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için Avrupa devleri sıraya girdi. PSG'nin Luis Enrique'yi klasik 9 numaraya ikna ettiği, Barcelona ile Real Madrid'in de Nijeryalı golcü için devrede olduğu öne sürüldü. Galatasaray ise oyuncuyu sezon sonundan önce bırakmaya niyetli değil.

PSG'DE PLANLAR DEĞİŞTİ: HEDEF OSIMHEN

Soccernet.ng'nin haberine göre PSG'de yöneticisi Luis Campos, teknik direktör Luis Enrique'yi klasik bir santrforla oynamaya ikna etti. Bu kararın ardından gözler doğrudan Victor Osimhen'e çevrildi. Campos'un Lille döneminde Osimhen'i keşfeden ve takıma kazandıran isim olması, ihtimali güçlendiren önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY SEZON SONUNDAN ÖNCE BIRAKMAK İSTEMİYOR

Haberde, Galatasaray'ın Osimhen'i en az sezon sonuna kadar kadroda tutmak istediği belirtildi. Yine de olası bir teklif durumunda 100 milyon euronun üzerindeki rakamların sarı-kırmızılı yönetimi masaya oturtabileceği iddia edildi.

BARCELONA VE REAL MADRİD DE YARIŞTA

Avrupa'nın iki devi Barcelona ve Real Madrid'in de Nijeryalı forveti yakından takip ettiği öne sürülüyor.

BARCELONA

Sezon sonunda Lewandowski ile yolların ayrılmasının gündemde olması nedeniyle Katalan devinin yeni golcü adayları arasında Osimhen'e öncelik tanıdığı belirtildi.

REAL MADRID

Vinicius Jr.–Xabi Alonso arasında yaşanan gerilimin ardından Brezilyalı yıldızın geleceğinin belirsizleşmesi, Madrid'in hücum hattında yeniden yapılanma ihtiyacını gündeme taşıdı.

Teknik direktör Alonso'nun Mbappe'yi tekrar sol kanada çekip ileri uçta saf santrfor olarak Osimhen'i düşündüğü ifade edildi.

DEVLERİN HEDEFİNDE AMA GALATASARAY KARARLI

PSG, Barcelona ve Real Madrid'in ilgisine rağmen Galatasaray yönetimi, sezon ortasında Osimhen'i bırakma fikrine sıcak bakmıyor. Nijeryalı yıldızın performansı Avrupa devi kulüplerin iştahını kabartırken, gözler devre arasında yaşanacak gelişmelere çevrildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısayim selen:

Yav siz insanlarla dalga mı geçiyorsunuz geçen gün Barış Alper ile beraber ikisine 250 milyon Euro'luk teklifi hazır Paris saint-germain diyordunuz şimdi Galatasaray o şimdi için 100 milyon euro'ya razı diyor sunuz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
