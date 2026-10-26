Osimhen, Fenerbahçe derbisinde attığı 2 golle rakibine karşı gol sayısını 5'e çıkardı

Osimhen, Fenerbahçe derbisinde attığı 2 golle rakibine karşı gol sayısını 5'e çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Fenerbahçe ile oynanan derbide 2 gol atarak rakibine karşı gol sayısını 5'e yükseltti. Osimhen'in oynadığı Fenerbahçe derbilerinde Galatasaray 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Fenerbahçe derbilerindeki gol sayısını 5 yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, bu derbiyle birlikte sarı-lacivertlilere karşı 6. maçını oynadı. Müsabakada fileleri 2 kez havalandıran Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı gol sayısını da 5'e yükselti.
Öte yandan 27 yaşındaki futbolcunun oynadığı Fenerbahçe derbilerinde Galatasaray 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı