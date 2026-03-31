Osimhen'den Galatasaray taraftarını mest eden hareket

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Liverpool maçında kolundan sakatlandıktan ve ameliyat olduktan sonra evine dönmek yerine hastanede kalmayı tercih etti. Bu kararıyla tedavi sürecine tam anlamıyla odaklanmayı hedefleyen Osimhen, özellikle 26 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişmek için titizlikle tedavi sürecini sürdürdü. Bu profesyonel yaklaşımı, takım arkadaşları üzerinde olumlu etki yarattı ve sarı-kırmızılı camiada moral yükseltti.

  • Victor Osimhen, Liverpool maçında kolundan sakatlanıp ameliyat olduktan sonra taburcu edilmesine rağmen kendi isteğiyle hastanede kalmaya devam etti.
  • Osimhen, tedavi sürecini sağlıklı geçirmek için Pazar gününe kadar kulübün sponsor hastanesinde kalacak ve İstanbul'dan ayrılmayacak.
  • Osimhen, 26 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişmek istiyor.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sakatlık sonrası aldığı karar, futbol dünyasında takdir topladı. Nijeryalı futbolcu profesyonelliğiyle bir kez daha öne çıktı.

AMELİYAT SONRASI DİKKAT ÇEKEN KARAR

Liverpool maçında kolundan sakatlanan ve operasyon geçiren Osimhen'in, taburcu edildikten sonra evine gitmek yerine kendi isteğiyle hastanede kalmaya devam ettiği öğrenildi.

TEDAVİYE TAM ODAKLANDI

Pazar gününe kadar kulübün sponsor hastanesinde kalacağı belirtilen yıldız futbolcunun, tedavi sürecini en sağlıklı şekilde geçirmek için İstanbul'dan ayrılmama kararı aldığı ifade edildi.

DERBİYE YETİŞMEK İSTİYOR

Şampiyonluk yarışındaki kritik maçları düşünen Osimhen'in, özellikle 26 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişmek istediği ve bu nedenle tedavi sürecini titizlikle sürdürdüğü belirtildi.

TAKIM İÇİNDE MORAL ETKİSİ

Yıldız futbolcunun bu profesyonel yaklaşımının takım arkadaşları üzerinde de olumlu etki yarattığı ifade edilirken, sarı-kırmızılı camiada moral yükseltti.

Şaziye Ceyhan
Haberler.com
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur

Tehlikeye dikkat çekti! Bahçeli'den hükümete acil çağrı
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi

3-5 takipçi kazanınca ilk olarak bakın kimi sildi
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
Trump'ın polisini bayıltana kadar dövdüler

Nefret büyüyor! Trump'ın prensini bayılana kadar dövdüler
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Genç kadını öldüresiye dövüp tecavüz etti

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi

3-5 takipçi kazanınca ilk olarak bakın kimi sildi
A Milli Takım TFF'nin kasasına çuvalla para sokabilir

İnanılmaz para ödülü! Kosova'yı elersek kasa dolup taşacak
İsrailli vekiller, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını küstahça kutladı

Dünyayı ayağa kaldıran yasayı böyle kutladılar