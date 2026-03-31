Osimhen'den Galatasaray taraftarını mest eden hareket
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Liverpool maçında kolundan sakatlandıktan ve ameliyat olduktan sonra evine dönmek yerine hastanede kalmayı tercih etti. Bu kararıyla tedavi sürecine tam anlamıyla odaklanmayı hedefleyen Osimhen, özellikle 26 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişmek için titizlikle tedavi sürecini sürdürdü. Bu profesyonel yaklaşımı, takım arkadaşları üzerinde olumlu etki yarattı ve sarı-kırmızılı camiada moral yükseltti.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sakatlık sonrası aldığı karar, futbol dünyasında takdir topladı. Nijeryalı futbolcu profesyonelliğiyle bir kez daha öne çıktı.
AMELİYAT SONRASI DİKKAT ÇEKEN KARAR
Liverpool maçında kolundan sakatlanan ve operasyon geçiren Osimhen'in, taburcu edildikten sonra evine gitmek yerine kendi isteğiyle hastanede kalmaya devam ettiği öğrenildi.
TEDAVİYE TAM ODAKLANDI
Pazar gününe kadar kulübün sponsor hastanesinde kalacağı belirtilen yıldız futbolcunun, tedavi sürecini en sağlıklı şekilde geçirmek için İstanbul'dan ayrılmama kararı aldığı ifade edildi.
DERBİYE YETİŞMEK İSTİYOR
Şampiyonluk yarışındaki kritik maçları düşünen Osimhen'in, özellikle 26 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe derbisine yetişmek istediği ve bu nedenle tedavi sürecini titizlikle sürdürdüğü belirtildi.
TAKIM İÇİNDE MORAL ETKİSİ
Yıldız futbolcunun bu profesyonel yaklaşımının takım arkadaşları üzerinde de olumlu etki yarattığı ifade edilirken, sarı-kırmızılı camiada moral yükseltti.