Yok artık Osimhen! Bu gidişle heykelini diktirecek

Güncelleme:
Galatasaray, Frankfurt maçı öncesi Victor Osimhen'den iyi haber aldı. MR sonuçları olumlu çıkan Nijeryalı yıldızın sahada olma ihtimali yüksek. Osimhen'in gerekirse iğneyle oynamaya hazır olduğu belirtildi.

Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt ile karşılaşacak Galatasaray'a, sakatlığıyla endişe yaratan Victor Osimhen'den iyi haber geldi. Nijeryalı yıldız, iğneyle de olsa sahada olmayı istiyor.

SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Milli takımdan sakat dönen Victor Osimhen için Galatasaray sağlık ekibi adeta seferberlik ilan etti. İstanbul'a gelir gelmez MR'ı çekilen yıldız futbolcunun Frankfurt deplasmanında oynama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

"İĞNEYLE OYNARIM"

Dünyaca ünlü golcü, Şampiyonlar Ligi'nde sahada olmak istediğini belirtti. Hatta Osimhen'in, gerekirse iğneyle oynayabileceğini söylediği iddia edildi.

