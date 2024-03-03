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Ordu Oksijen Oryantiring Yarışları Sonuçlandı

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Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Ordu Oksijen Oryantiring Yarışları sona erdi. 17 ilden 310 sporcu katıldı ve 24 kategoride 72 sporcu ödül aldı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen Ordu Oksijen Oryantiring Yarışları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ordu Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Pikolo Derneği iş birliğinde Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi'nde dün başlayan etkinliğe, 17 ilden 310 sporcu katıldı.

Yarışların son gününde sporcular, Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde oluşturulan özel alanda dereceye girebilmek için mücadele etti.

Yarışlarda 24 kategoride 72 sporcu ödül almaya hak kazandı.

Ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, yarışmaya İzmir, Ankara, Ordu, Tokat, Konya, Kayseri, Samsun, Osmaniye, Kocaeli, Balıkesir, Mersin, Bursa, İstanbul, Düzce, Antalya, Van ve Eskişehir'de faaliyet gösteren toplam 38 kulüpten 310 sporcunun katıldığını söyledi.

Tüm sporcuları gösterdikleri mücadelelerinden dolayı kutlayan Tezcan, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu'na Ordu'ya gösterdiği önemden dolayı teşekkür etti.

Konuşmanın ardından sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Spor

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