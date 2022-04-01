Amatör lig maçında kavga çıktı

Ordu 1. Amatör Ligi'nde mücadele eden Aybastıspor ve Gülyalı Turnasuyuspor arasında oynanan maçta iki takım futbolcuları arasında arbede yaşandı.

Aybastı İlçe Stadı'nda oynanan çeyrek final rövanş müsabakasında Aybastıspor rakibini 1-0 yendi.

İlk maçı sahasında Gülyalı Turnasuyuspor'un 2-1 yenmesi nedeniyle maçta penaltılara gidildi. Penaltı atışlarında kazanan Gülyalı Turnasuyuspor, yarı finale yükseldi.

Karşılaşma sonunda iki takım oyuncuları arasında yaşanan sözlü tartışma arbedeye dönüştü. Polis ekipleri, futbolcuları ayırarak sakinleştirdi.

Çevik kuvvet polis ekipleri de taraftarın sahaya girmesini engelledi. Aybastı Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Bülbül, taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

Bir süre sahada bekletilen Gülyalı Turnasuyuspor futbolcuları, ortamın sakinleşmesiyle soyunma odasına alındı.

Gülyalı Turnasuyusporlu bir oyuncu ise tribünlerin önüne gelerek, taraftarlardan özür diledi.