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Ordu'da 2. Dragon Bot Yarışları Coşkuyla Gerçekleşti

Ordu'da 2. Dragon Bot Yarışları Coşkuyla Gerçekleşti
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Ordu'nun Gülyalı ilçesinde gerçekleştirilen 2. Dragon Bot Yarışları'na 42 takım ve 504 sporcu katıldı. Yarışlar, Ordu Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın startıyla başladı ve dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde 2. Dragon Bot Yarışları gerçekleştirildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen yarış, Gülyalı ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde yapıldı.

Heyecan, adrenalin ve birbirinden güzel etkinliklerin yaşandığı yarışlara 42 takım ve 504 sporcu katıldı.

Ordu Valisi Muammer Erol ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in startını verdiği yarışta, sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri dağıtıldı.

Güler, yarışların bu yıl ikincisinin organize edildiğini belirterek, "Bugün burada şehrimizde ikincisi düzenlenen dragon bot yarışlarının heyecanını yaşıyoruz. Yapılan bu organizasyon aslında şehrimizin spora ne kadar yatkın ve bir o kadar da istekli olduğunu gösteriyor." dedi.

Şehirde bu tür organizasyonların düzenlenmeye devam edeceğini ifade eden Güler, dereceye giren sporcuları da tebrik etti.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Spor
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