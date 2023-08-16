Ordu'da 15 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası Başladı

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan 15 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Ordu'da başladı. Kızlar ve erkeklerde 13-14 yaş kategorisinde Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 600 sporcu yarışmaya katılırken, şampiyonada sporcular, klasik yay ve makaralı yay kategorilerinde dereceye girebilmek için mücadele ediyor. Şampiyonanın açılış seremonisinde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 'Ata sporumuz olan okçuluk; mertlik, güven ve dikkatin üzerinde konsantre olduğu bir spor. Biz de burada sporcularımızı ağırlamaktan son derece mutluyuz. Buradaki sporcularımızın içerisinden yeni Mete Gazoz çıkacağına inanıyoruz, kendisini burada da ağırlamıştık ve şuanda dünya şampiyonu oldu. İnşallah sizlerden de yeni şampiyonlar çıkar ve dünya şampiyonlarına sahip bir ülke olarak ata sporuna uygun bir hareket yapmış oluruz' ifadelerine yer verdi. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç organizasyonun Ordu'da 5. kez düzenlendiğini söyledi. Okçuluk alanında güzel yatırımların yapıldığını ifade eden Genç, 'Sadece yarışmalar ile kalmadı ve her noktada okçuluk faaliyetlerimiz devam ediyor. Ordu'nun ilçelerinden de toplamda 19 tane sporcumuz yarışmaya katıldı. Bu da bizler için mutluluk verici' şeklinde konuştu. Şampiyona 20 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Ordu'da 15 Yaş Altı (U15) Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası başladı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan 15 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Ordu'da başladı. Kızlar ve erkeklerde 13-14 yaş kategorisinde Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 600 sporcu yarışmaya katılırken, şampiyonada sporcular, klasik yay ve makaralı yay kategorilerinde dereceye girebilmek için mücadele ediyor.

"Bu sporcularımızın içerisinden yeni Mete Gazoz çıkacağına inanıyoruz"

Şampiyonanın açılış seremonisinde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Ata sporumuz olan okçuluk; mertlik, güven ve dikkatin üzerinde konsantre olduğu bir spor. Biz de burada sporcularımızı ağırlamaktan son derece mutluyuz. Buradaki sporcularımızın içerisinden yeni Mete Gazoz çıkacağına inanıyoruz, kendisini burada da ağırlamıştık ve şuanda dünya şampiyonu oldu. İnşallah sizlerden de yeni şampiyonlar çıkar ve dünya şampiyonlarına sahip bir ülke olarak ata sporuna uygun bir hareket yapmış oluruz" ifadelerine yer verdi.

"Okçuluk alanında güzel yatırımlar yapıldı"

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç organizasyonun Ordu'da 5. kez düzenlendiğini söyledi. Okçuluk alanında güzel yatırımların yapıldığını ifade eden Genç, "Sadece yarışmalar ile kalmadı ve her noktada okçuluk faaliyetlerimiz devam ediyor. Ordu'nun ilçelerinden de toplamda 19 tane sporcumuz yarışmaya katıldı. Bu da bizler için mutluluk verici" şeklinde konuştu.

Şampiyona 20 Ağustos Pazar günü sona erecek. - ORDU