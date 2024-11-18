Onvo Antalyaspor, Süper Lig'de 13. haftayı bay geçiriyor
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bay geçecek olan Onvo Antalyaspor, hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde devam etti. Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve pas çalışmaları ile başlayıp, çift kale maçla sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasını bay geçecek olan Onvo Antalyaspor, hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor.
Kırmızı-beyazlılar, akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.
Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Dar alanda yapılan çift kale maçla sona eren idman sonunda kazanan takım sevinç yaşadı.