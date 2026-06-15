Haberler

Onuralp Bitim: Bu seriyi orada bitirip kupayı kaldırabiliriz / Haber eklendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Onuralp Bitim, Beşiktaş GAİN'i 93-68 yenerek seriyi 1-1'e getirdikleri maç sonrası, kalan iki maçı deplasmanda kazanıp şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

FENERBAHÇE Beko forması giyen Onuralp Bitim, "Öncelikle Fenerbahçe karakterini ortaya koyup hak ettiğimiz skoru aldığımız için mutluyum. Fakat kendi evimizde ilk maçı kazanmamız gerekiyordu. Şimdi seride 2 maç onların sahasında olacak. Bu seriyi orada bitirip kupayı kaldırabiliriz. Bugünkü oynadığımız oyunu oynarsak Fenerbahçe olarak hak ettiğimiz kupayı alacağımıza eminim" dedi.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş GAİN'i 93-68 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Beko'nun 27 yaşındaki basketbolcusu Onuralp Bitim basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyon olarak kupayı kazanacaklarına inandığını belirten Onuralp Bitim, "Öncelikle Fenerbahçe karakterini ortaya koyup hak ettiğimiz skoru aldığımız için mutluyum. Çok değerli bir antrenör ve takıma karşı oynuyoruz. Fakat kendi evimizde ilk maçı kazanmamız gerekiyordu. Şimdi seride 2 maç onların sahasında olacak. Tabii ki maç maç düşünmemiz gerekiyor. Bu seriyi orada bitirip kupayı kaldırabiliriz. Bugünkü oynadığımız oyunu oynarsak Fenerbahçe olarak hak ettiğimiz kupayı alacağımıza eminim" sözlerini kullandı.

'KENDİSİ BİZİMLE OLAMADI AMA SİSTEME BAĞLI KALDIK'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un maçta diskalifiye edildiğinin hatırlatılması üzerine Onuralp, "Tabii ki beklemediğimiz bir durumdu. Hepimiz o kadar profesyoneliz ki maçın içinde bazen taraftarların arasında bazen saha içi, saha dışında her şeye hazırlıklı durumdayız. Kenarda da koçun ekibi var. Bütün sene çalıştığımız için taktiklere hakimdik. Kendisi bizimle olamadı ama sisteme bağlı kaldık. Ama o kadar iyi takımız ki her şekilde galibiyeti almayı biliyoruz. Hangi duruma düşersek düşelim kazanmayı bilen bir Fenerbahçe var. Kendi evimizde olduğumuz için daha bir motive olduk" ifadelerini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'den İsrail'e: Lübnan'dan kademeli olarak çekil

Trump İran'ın dediğini yapıyor! Son isteği Netanyahu'yu delirtecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğum günü pastasıyla yürürken silahlı saldırıya uğradı

Doğum günü pastasıyla yürürken kanlar içinde yere yığıldı
Asena, 'ağabeyim' dediği insanla aşk yaşamaya başladı

"Ağabeyim" dediği insanla aşk yaşamaya başladı
Uçak tuvaletinden 380 bin dolarlık altın çıktı

Uçak tuvaletinden poşet poşet çıktı! Bir servet değerinde

Cezaevi önünde 2 kişiyi yaralayıp otomobil gasbeden şüphelilerin yakalanma anı kamerada

Film gibi operasyon anbean kamerada
Ayının piknik keyfi kameralara yansıdı

Sofranın asıl sahiplerini kaldırdı, kendisi masaya kuruldu
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı

ABD ve İran imzaları resmen attı
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş