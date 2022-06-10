Onu hiç böyle görmediniz! Obradoviç'in kucağındaki kadınla görüntüleri olay oldu
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Fenerbahçe'nin eski koçu Zeljko Obradovic'in görüntüleri olay oldu. Arkadaşlarıyla gece kulübüne giden ve ardından eğlenceye arabada devam eden tecrübeli hocanın, kucağındaki kadınla görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Zeljko Obradovic'in Bajic Alexsandar isimli arkadaşı, sosyal medya hesabından Obradoviç'in eğlendiği anları paylaştı. Kucağında bir kadınla görülen tecrübeli koç sosyal medyanın gündemine yerleşti. Ayrıca araçta Tarkan'ın "Hepsi Senin Mi" adlı şarkısının dinlenmesi de dikkat çekti.
EFSANE OLDU
Zeljko Obradovic, sarı lacivertli taraftarlara 11 kez kupa sevinci yaşattı. Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe ile 1 THY Avrupa Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 de Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Ayrıca Sırp koç, kariyerinde çalıştırdığı 6 kulüp takımıyla da Avrupa kupası kazanma sevinci yaşadı.