Onu hiç böyle görmediniz! Obradoviç'in kucağındaki kadınla görüntüleri olay oldu - Haberler

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Onu hiç böyle görmediniz! Obradoviç'in kucağındaki kadınla görüntüleri olay oldu

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Fenerbahçe'nin eski koçu Zeljko Obradovic'in görüntüleri olay oldu. Arkadaşlarıyla gece kulübüne giden ve ardından eğlenceye arabada devam eden tecrübeli hocanın, kucağındaki kadınla görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Zeljko Obradovic'in Bajic Alexsandar isimli arkadaşı, sosyal medya hesabından Obradoviç'in eğlendiği anları paylaştı. Kucağında bir kadınla görülen tecrübeli koç sosyal medyanın gündemine yerleşti. Ayrıca araçta Tarkan'ın "Hepsi Senin Mi" adlı şarkısının dinlenmesi de dikkat çekti.

EFSANE OLDU

Zeljko Obradovic, sarı lacivertli taraftarlara 11 kez kupa sevinci yaşattı. Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe ile 1 THY Avrupa Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 de Türkiye Kupası zaferi yaşadı. Ayrıca Sırp koç, kariyerinde çalıştırdığı 6 kulüp takımıyla da Avrupa kupası kazanma sevinci yaşadı.

Onu hiç böyle görmediniz! Obradoviç'in kucağındaki kadınla görüntüleri olay oldu

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Zeljko Obradovic Fenerbahçe Spor Haberler

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