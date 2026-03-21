Onu daha önce böyle görmediniz! Okuyup üflediler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool maçında sakatlanan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, moral bulmak için ülkesine gitti. Nijerya'da yaşanan bir an ise dikkat çekti.

OKUYUP ÜFLEDİ

Nijeryalı eski futbolcu Odion Ighalo, sakatlığı sonrası moral arayan Osimhen'i annesinin yanına götürdü. Bu ziyaret kısa sürede gündem oldu. Ighalo'nun annesi, Osimhen için dua ederek adeta "okuyup üfledi." Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRDİ

Görüntüler sosyal medyada ikiye böldü. Bazı kullanıcılar bu durumu anlamsız bulup iyileşme için tıbbi desteğin önemine dikkat çekerken, bazıları ise "Ne zararı var?" diyerek destek verdi.