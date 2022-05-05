Ons Jabeur, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda tarih yazdı - Haberler

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Ons Jabeur, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda tarih yazdı

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Ons Jabeur, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda tarih yazdı

Tunuslu Ons Jabeur, bir WTA 1000 turnuvasında finale yükselen ilk Afrikalı tenisçi oldu.

Tunuslu Ons Jabeur, bir WTA 1000 turnuvasında finale yükselen ilk Afrikalı tenisçi oldu.

Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) takviminde yer alan Madrid Açık Masters Turnuvası'ndaki tekler yarı finalinde, 8 numaralı seribaşı Jabeur ile dünya sıralamasının 45. basamağındaki Ekaterina Alexandrova karşı karşıya geldi.

Rus rakibini 1 saat sonunda 2-0 (6-2, 6-3) mağlup eden Jabeur, kariyerinde ilk kez bir WTA 1000 turnuvasında finale yükseldi. 27 yaşındaki Jabeur, bunu başaran ilk Afrikalı tenisçi olarak da kayıtlara geçti.

Jabeur, finalde Jil Teichmann-Jessica Pegula maçının galibiyle karşılaşacak.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Madrid, Wta, Spor, Haberler

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