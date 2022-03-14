Önder Karaveli'nin derbi sonrası sözleri Beşiktaşlıları çıldırttı! İstifasını istiyorlar

Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. 48 yaşındaki hocanın basın toplantısındaki bazı sözleri taraftarın tepkisini çekti.

Önder Karaveli'nin açıklamaları şöyle:

"YETERİ KADAR POZİSYON ÜRETEMEDİK"

"Maçın ilk yarısında çok top kaybettik. Pas atamadık. Savunmada hazırlıksız yakalandık böylece. Rakip golleri ve pozisyonları buldu. Daha başka goller de buldular. Biz ilk yarıda sadece kornerlerden pozisyonlar bulduk. İkinci yarı daha iyiydik. Bölüm bölüm daha üstündük. Yeteri kadar pozisyon üretemedik. Gol bulduk, başka goller de bulabilirdik. Hem Larin'i, hem Michy'i santrfora yaklaştırdık. 4-4-2 gibi oynadık. İkinci yarıda dengeleyebilirdik skoru. Oyunda sorun yok ama skoru da dengeleyebilirdik. Penaltı pozisyonu sorusuna gelince, içeride herkes baktı. Penaltı pozisyonuyla ilgili herkes yorumunu yapacaktır.

"GALATASARAY'IN BASKISI BEKLEDİĞİMİZDEN UZUN SÜRDÜ"

Kenan ile Güven'i erkenden çıkardık. Her zaman en fazla öne çıkaran oyuncumuz Rachid de yeteri kadar topla buluşamadı. Güven, Kenan, Ghezzal, Alex ve hatta Atiba ile hiç kaybetmediği kadar top kaybetti. Çok net biçimde önde topu koruyamadık. Galatasaray'ın baskısı beklediğimizden daha uzun sürdü. Bunu bekliyorduk ama süresinin bu kadar uzatabileceğini düşünmüyorduk. Gol buna sebep oldu. Kenan, son 2-3 haftada istediklerimizi en çok yerine getirenlerden biriydi. Geçen hafta da gol atmıştı. Planladığımız geriden çıkışları yapamamak, ilk yarıda kötü göründük. İkinci yarıda rakibin alanında oynadık. Top da bizdeydik. Galatasaray merkezi iyi kapattı. Kenarlardan ortaları denedik. Galatasaray'ın iki stoperi hava toplarında iyiydi ama başka alternatif bırakmadılar. Larin ve Michy'i oraya sokarak şansımızı denedik.

"GALATASARAY BAŞKA GOLLER DE ATABİLİRDİ"

Sadece 1 isabetli şutla bitirmek hoş olmadı. Geçmiş maçlarda oyunu kazanıyorduk. Oyunun bütününe bakınca kazanamadık ve maçı da kaybettik. Galatasaray başka goller de atabilirdi. İlk yarıda kornerler dışında varlık gösteremedik. İkinci yarı daha iyiydik ama yine yeterince üretken olamadık."

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