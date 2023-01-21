Önce isim verdi sonra "Üstüne alınmışlar" dedi! Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt gecikmedi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, "PFDK Başkanı'nın cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor." sözlerine Fenerbahçe sert tepki göstermişti. Bugün bir açıklama daha yapan Özbek, "PFDK'nın adaleti sağlaması gereken bir kurum olduğunu dile getirdik. Bazı kulüpler üstüne alınmış bunu." dedi. Bunun üzerine Fenerbahçeli yönetici Mustafa Kemal Danabaş, Özbek'in kullandığı "Üstüne alınmışlar" ifadesine cevap verdi.

Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek'in peş peşe yaptığı açıklamalara sarı-lacivertli cepheden cevap gelmeye devam ediyor.

"FENERBAHÇE FORMASIYLA KARARLAR ALMAYA DEVAM EDİYOR"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, PFDK'nın kendilerine verdiği cezaya ilişkin, "PFDK Başkanı'nın cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine ise sarı-lacivertliler resmi siteden yaptığı açıklamayla sarı-kırmızılılara yanıt vermişti.

"TÜRK FUTBOLUNU NE HALE GETİRDİLER"

Bugün bir açıklama daha yapan Dursun Özbek, "PFDK'nın adaleti sağlaması gereken bir kurum olduğunu dile getirdik. Bazı kulüpler üstüne alınmış bunu." dedi. "Üzerine alınmışlar" ifadesi sarı-lacivertli camiayı adeta ayaklandırdı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Özbek'in sözleri üzerine yaptığı açıklamada, "Direkt kulübümüzün adını verip sonra üzerine alındı demek?! Geçmişi belli, şeceresi ortada olanlar Fenerbahçe korkusu ve kompleksiyle Türk futbolunu ne hale getirdiler!" ifadelerini kullandı.