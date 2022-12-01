Önce ağladı, sonra çıldırdı! Lukaku tek yumruğuyla camı çerçeveyi aşağı indirdi

Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Belçika'da Hırvatistan maçından sonra yıkım yaşandı. Hırvatistan'la golsüz berabere kaldıkları maçta kaçırdığı gollerle saç baş yolduran Romelu Lukaku, karşılaşmanın ardından gözyaşlarını tutamadı. Sonrasında sinirine hakim olamayan Lukaku, yedek kulübesine attığı yumrukla camı çerçeveyi aşağı indirdi.

2022 Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan ile Belçika gruptaki son maçlarında karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 biterken, Belçika kupaya veda etti.

NET FIRSATLARI KAÇIRDI

Belçika adına Lukaku karşılaşmanın son anlarında net fırsatlardan yararlanamadı. 3 kez boş kaldığı pozisyonda inanılmazı başaran Lukaku, maçın ardından duygusal anlar yaşadı.

ÖNCE AĞLADI, SONRA ÇILDIRDI

Maçın bitiş düdüğüyle ağlamaya başlayan Lukaku, sonrasında kendinden geçti. Tünele doğru hareketen eden Belçikalı forvet, yedek kulübesindeki camı yumruklayarak aşağı indirdi. Lukaku'nun verdiği tepkiler dünya basınında geniş yer edindi.