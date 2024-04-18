Üye Girişi
Haberler

Omurilik Felci Tedavisine Destek İçin Koşu Etkinliği

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla düzenlenen Wings for Life World Run etkinliği için hazırlık koşusu yapılacak. Etkinliğe katılım için kayıtlar devam ediyor.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan dünyanın en büyük koşu etkinliklerinden Wings for Life World Run'a sayılı günler kaldı. 5 Mayıs Pazar günü tüm dünyanın iyilik için aynı anda koşacağı etkinlik öncesi 30 Nisan Salı günü adidas Runners İstanbul ekibiyle Suadiye'de hazırlık koşusu yapılacak.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla gerçekleştirilen, "İyilik koşusu" Wings for Life World Run'a sayılı günler kaldı. 30 Nisan Salı günü saat 19.30'da Suadiye'de adidas Runners İstanbul ekibiyle hazırlık koşusu düzenlenecek olan etkinliğin kayıtları wingsforlifeworldrun.com adresinde devam ediyor. Wings for Life World Run 2024'e App Run uygulaması üzerinden de katılım sağlanabiliyor. App Run'da katılımcılar hedeflerini, kendilerini ve sanal yakalama aracının uzaklığını uygulama üzerinden belirterek koşu mesafeleri ve sürelerini kendileri yönetebilecek.

30 Nisan'da adidas Runners İstanbul ekibiyle Suadiye'de saat 19.30'da düzenlenecek olan Wings for Life World Run Hazırlık Koşusu'nun ardından 4 Mayıs Cumartesi günü Bebek sahilde saat 16.00'da etkinliğe ısınma koşusu gerçekleşecek.

Yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl 165 ülkede gerçekleşen ve 92 milletten 161 bin 892 koşucunun bir araya geldiği Wings for Life World Run'ın Türkiye ayağına bu yıl 5 Mayıs Pazar günü İstanbul Kuruçeşme, 2 bin 500 kişinin katılımıyla ev sahipliği yapacak. Ankara, Isparta, Bursa, İzmir ve Mersin'de ise yine yerel koşu grupları ile organize edilecek fiziksel koşular da gerçekleşecek. Wings for Life World Run'da omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara geçtiğimiz yıl 4.7 milyon euro bağış toplanmıştı. Wings for Life World Run 2024 kayıtları wingsforlifeworldrun.com adresinden yapılabiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Etkinlik Sağlık Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024 GUY SINAVI BAŞVURU EKRANI: GUY sınavı başvuruları başladı mı, GUY sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Gaddar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI 2024! BİLSEM sınav sonuçları nereden öğrenilir? BİLSEM sonuç sorgulama ekranı! Karne günü ne zaman 2024? Okullar ne zaman tatil olacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor? Survivor'da dün kim elendi? Survivor 2024 adaya kim veda etti? 17 Nisan Survivor elenen isim! 2024 LGS sınavı ne zaman, tarihi belli oldu mu? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Elif Duygu Adıgüzel kimdir? Elif Duygu Adıgüzel kaç yaşında, nereli? Define faciası! İznik define olayı ne? Define ararken kaç kişi hayatını kaybetti? Lille - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lille - Aston Villa maçı CANLI İZLE! Nesrin Cavadzade'nin yeni sevgilisi kim? Kaan Yardımcı kimdir? Kaan Yardımcı kaç yaşında, nereli? Bayhan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bayhan kaç yaşında, nereli? Bayhan biyografisi! VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 18 Nisan İstanbul'da vapur seferleri iptal mi edildi? Yeşim Akıncı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yeşim Akıncı kaç yaşında, nereli? Yeşim Akıncı biyografisi! Metin Akpınar'ın kızı kim? Duygu Nebioğlu kimdir, kaç yaşında? Duygu Nebioğlu'nun ablası ve annesi kim? Uraz Kaygılaroğlu olayı nedir? Kaygılaroğlu neden linç edildi? Açıklama yaptı mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title