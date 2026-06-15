OMÜ'lü sporcu, Brezilya'da Dünya Şampiyonu oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi Yasin Muhittin Can, Brezilya'da düzenlenen FISU Dünya Üniversite Şampiyonası'nda 57 kiloda altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu oldu.

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da gerçekleştirilen organizasyonda, hem Türkiye'yi hem de OMÜ'yü başarıyla temsil eden OMÜ Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi Yasin Muhittin Can, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. 57 kilo kategorisinde mindere çıkan şampiyon sporcu Yasin Muhittin Can, turnuva boyunca örnek bir mücadele sergiledi. Şampiyonluk yolunda sırasıyla Macaristan, Suudi Arabistan ve Ukrayna'dan zorlu rakipleriyle karşılaşan Can, tüm müsabakalarından galibiyetle ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.

OMÜ yönetimi, genç dövüşçüyü tebrik ederken kariyerinde başarılar diledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı